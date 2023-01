Globalist.it

Sulle primarie del Pd,ha affermato: "Io appoggio Schlein perché al Pd serve una scossa, non una soluzione rassicurante. Siamo usciti duramente sconfitti dalle elezioni e serve un profondo ......sugli extraprofitti" sono gli emendamenti Dem riassunti dal responsabile economico Antonio. ... replica in un'intervista al Corriere : "Chi ciè in malafede. È una polemica strumentale". ... Misiani (Pd) accusa il governo: “Sul caro carburante prende in giro gli italiani” Misiani contro il governo Meloni: "È stato un errore fare due aumenti delle tasse nel giro di un mese, bisognava fare un'operazione più graduale. 30 centesimi tolti di botto nel giro di due settimane ...