MILLY CARLUCCI AL LAVORO PER IL CANTANTE MASCHERATO | COSA BOLLE IN PENTOLA?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mancano due mesi al ritorno de “Il”, la più grande e rischiosa scommessa di. Lo show, bollato da molti come un flop che non sarebbe andato oltre la prima edizione se non oltre la prima puntata, è giunto alla quarta edizione. Quest’anno Rai ha posizionato la versione italiana del cult “The Masked Singer” al sabato sera, la serata per eccellenza dei varietà. Come noto in giuria vedremo Iva Zanicchi come novità, affiancata da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Ma non è tutto. Il cuore de “Il”, al via sabato 18 marzo, sono le maschere che celano personaggi noti che cercheranno di restare in gara fino alla fine. Giurati e pubblico da casa vestiranno i panni di novelli Sherlock Holmes per scoprire chi canta dietro ...