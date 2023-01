Milano fa la chic a 30 all’ora Tanto ci rimette il ceto medio

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/01/As-Np-1-4.mp4apripista per il limite di velocità a 30 km/h in tutta la città. Apripista, ma anche chiuditesta. Li voglio proprio vedere i ricchi milanesi amanti del green e del politicamente corretto girare con i loro Suv per la città a 30 km/h, dopo aver applaudito l’invasione di piste ciclabili – vuote d’inverno e semivuote nelle altre stagioni – che hanno spazzato via parcheggi e ristretto carreggiate sulle quali si viaggia ormai in stato di perenne coda. Ma si sa,fa scuola. Vista da fuori fa anche: per cui già si annunciano gli stessi provvedimenti in altre città italiane. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 11 gennaio 2023 L'articolo proviene da Nicola Porro.