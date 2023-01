Milano-Cortina | Malagò | ' con Comune Milano piena sintonia su San Siro'

Disabili.com

... Innovazione, Sviluppo, Tradizione ', organizzato da Stefano Maullu , coordinatore di FdI a. ... 'Meglio essere qui che a'. Durante un sopralluogo del ministro al cantiere della variante ...'Ci sono iniziative che devono essere fatte immediatamente', come un 'tavolo urgentissimo' sulle infrastrutture delle Olimpiadi di2026, 'andando anche in deroga rispetto alle normali procedure che avrei fatto'. Lo ha detto Letizia Moratti, candidata civica e del terzo polo alle regionali in Lombardia, nell'ambito ... Olimpiadi Milano Cortina 2026: formato un gruppo di lavoro per l ... Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Scorre il conto alla rovescia per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che verranno aperte, il 6 febbraio 2026, con la cerimonia ufficiale a San Siro, ..."Nei prossimi giorni o settimane ci sarà un incontro nel quale si faranno tutte le valutazioni, io rappresento il Coni che è costantemente informato e interessato a questa materia". Lo ha spiegato il ...