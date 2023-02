Milano Area B - Bonus da 20 ingressi per chi ha una diesel Euro 5 e un Isee "leggero" (Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mentre l'amministrazione comunale studia il modo di far pagare alle famiglie dotate di una seconda (o più) automobile anche un abbonamento annuale per poter continuare a sostare nei paraggi di casa (entro gli 800 metri ora il pass è gratuito), per mitigare i crescenti effetti penalizzanti del coprifuoco in vigore da ottobre sulla mobilità personale, quella di chi a Milano vive e lavora, arriva una concessione al numero degli ingressi-trasferimenti effettuati in città, contingentati a 50 all'anno dal dispositivo Area B (si riducono a 25 il secondo anno). I titolari, residenti o meno, di una vettura a gasolio omologata Euro 5 soggetta al provvedimento (divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30) dotati di un Isee inferiore a 20.000 Euro potranno infatti ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 11 gennaio 2023) Mentre l'amministrazione comunale studia il modo di far pagare alle famiglie dotate di una seconda (o più) automobile anche un abbonamento annuale per poter continuare a sostare nei paraggi di casa (entro gli 800 metri ora il pass è gratuito), per mitigare i crescenti effetti penalizzanti del coprifuoco in vigore da ottobre sulla mobilità personale, quella di chi avive e lavora, arriva una concessione al numero degli-trasferimenti effettuati in città, contingentati a 50 all'anno dal dispositivoB (si riducono a 25 il secondo anno). I titolari, residenti o meno, di una vettura a gasolio omologata5 soggetta al provvedimento (divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30) dotati di uninferiore a 20.000potranno infatti ...

