Milan-Torino | programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ile isudi, match valido per glidi finale di. Al Meazza i rossoneri ospitano i granata e in questa sfida secca a eliminazione diretta in palio ci sono i quarti di finale dellanazionale, una settimana prima, per la squadra di Pioli, di giocare la Super. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 11 gennaio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace.

Calciomercato.com

Tema Shomurodov : l'attaccante ha trovato l'accordo con il, ma manca ancora quello tra i due ... Ilannuncia il portiere Vasquez, Maleh va al Lecce. Ecco tutti gli acquisti di gennaio in ...Alle ore 21 in campo, tra i match più attesi assieme alla semifinale di Supercoppa di Spagna delle 20 con Real Madrid - Valencia. Turno infrasettimanale in Francia con la Ligue 1 ... Milan, due obiettivi contro il Torino: ecco i big che riposano e l'esame generale per De Ketelaere Milan-Torino, il programma e i telecronisti su Mediaset del match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023 ...Oggi il Milan esordirà nella Coppa Italia 2022-2023 e lo farà in un San Siro pieno con 60mila spettatori, record assoluto nella storia del club rossonero a questo punto ...