Milan-Torino | programma e telecronisti Mediaset ottavi Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ile isudi, match valido per glidi finale di. Al Meazza i rossoneri ospitano i granata e in questa sfida secca a eliminazione diretta in palio ci sono i quarti di finale dellanazionale, una settimana prima, per la squadra di Pioli, di giocare la Super. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 11 gennaio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace.

Milan News

A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...... ovvero la vittoria contro il Bologna e il pareggio in rimonta contro il. Sicuramente per ... Bomber arrivato in estate a parametro zero dal. Nonostante l'entusiasmo iniziale non è riuscito ... LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere 71' Cambio nel Milan: fuori Sanabria, dentro Zima. 70' ROSSO PER DJIDJI! Fallo su Messias, doppo giallo e Torino in dieci. 67' OCCASIONE MILAN! Pallone al bacio di Tonali ...(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Settimana decisiva per il rinnovo di Bennacer Assolutamente sì, penso che lo faremo nelle prossime 24-36 ore": lo annuncia il dt del Milan Paolo Maldini ...