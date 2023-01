Milan-Torino | palo di De Ketelaere | la reazione social dei tifosi – ?

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Charles Decoglie ilnella sfida trae iscrivono suicommentando l’episodio Charles Decoglie ilnella sfida trae iscrivono suicommentando l’episodio. Al di là dell’adattamento, della sua posizione in campo… Charles Deè anche molto sfortunato#— Nico Bastone (@nico bastone) January 11, 2023 la sfiga di denon si quantifica— Ila ? (@ilariainstabile) January 11, 2023 Il giocatore fatica a sbloccarsi e dalla sua non c’è nemmeno troppa fortuna. L'articolo proviene da Calcio News 24.

A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra Milan e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live. LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere PRIMO TEMPO 41' Adesso c'è forte pressione del Milan verso l'area granata. 40' Sanabria ruba palla a Gabbia, ultimo uomo, poi calcia e colpisce il palo, ma era fallo. Assolutamente sì, penso che lo faremo nelle prossime 24-36 ore": lo annuncia il dt del Milan Paolo Maldini a Mediaset poco prima del match di Coppa Italia contro il Torino. "Come procede la trattativa ...