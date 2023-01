Milan-Torino oggi in tv | Coppa Italia 2023 | orario | probabili formazioni | canale in chiaro | programma | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Un appuntamento da non perdere., mercoledì 11 gennaio, alle ore 21:00 si gioca, partita valida per gli ottavi di Finale della2022-di calcio. Una sfida secca dove i rossoneri dovranno fare i conti con una squadra competitiva e con ilintento di far saltare il banco. In tal senso, avversario peggiore non poteva capitare agli uomini di Stefano Pioli, reduci dall’incredibile pareggio-beffa contro la Roma in Campionato arrivato in modo rocambolesco soltanto negli ultimi minuti. Contro i granata il diavolo avrà il compito di non sbagliare, cercando di portare il match dalla propria parte non abbassando la guardia neanche per un secondo. Il toro di Ivan Juric dal canto suo, pur mostrando nel corso della stagione un rendimento ...