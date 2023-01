Milan-Torino | De Ketelaere colpisce il palo | le reazioni social | “Troppo sfortunato”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tanta sfortuna per Charles De. Schierato titolare in, peraltro come punta centrale, al 25? del primo tempo della sfida degli ottavi di Coppa Italia il talento belga, messo in discussione per le sue prestazioni e sempre meno considerato da Pioli, ha colpito une non è riuscito per centimetri a tornare a segnare a nove mesi di distanza dall’ultima gioia: isottolineano dunque quanto sia in debito con la sorte. madonna che sfiga che ha de— valentina (@mocciosvs) January 11, 2023 La fortuna sarà anche cieca ma la sfiga con Deci vede bene, anzi benissimo#— Simone Cristao (@SimoneCristao) January 11, 2023 la sfiga di denon si quantifica — ...

Milan News

A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...... penso che lo faremo nelle prossime 24 - 36 ore": lo annuncia il dt delPaolo Maldini a Mediaset poco prima del match di Coppa Italia contro il. "Come procede la trattativa per il ... LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere Assolutamente sì, penso che lo faremo nelle prossime 24-36 ore": lo annuncia il dt del Milan Paolo Maldini a Mediaset poco prima del match di Coppa Italia contro il Torino. "Come procede la trattativa ...PRIMO TEMPO 16' Il Milan imposta, il Toro rimane chiuso e cerca di ripartire. 14' Tonali va direttamente in porta da lontanissimo, facile per Savic. 13' Fallo di Djidji che prende ...