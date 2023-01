Milan-Torino 0-0 LIVE | si va ai supplementari

Milan News

A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro, il match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e ...... ovvero la vittoria contro il Bologna e il pareggio in rimonta contro il. Sicuramente per ... Bomber arrivato in estate a parametro zero dal. Nonostante l'entusiasmo iniziale non è riuscito ... LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere 71' Cambio nel Milan: fuori Sanabria, dentro Zima. 70' ROSSO PER DJIDJI! Fallo su Messias, doppo giallo e Torino in dieci. 67' OCCASIONE MILAN! Pallone al bacio di Tonali ...(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Settimana decisiva per il rinnovo di Bennacer Assolutamente sì, penso che lo faremo nelle prossime 24-36 ore": lo annuncia il dt del Milan Paolo Maldini ...