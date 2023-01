Milan-Torino 0-0 LIVE | inizia il match

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A San Siro, ilvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro, ilvalido per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaL'articolo proviene da Calcio News 24.

Milan News

Questa sera alle ore 21 si gioca, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Queste le formazioni ufficiali.(3 - 5 - 2): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Pobega, Tonali, Vranckx, ...Nelche entra nel tabellone di Coppa Italia agli ottavi per la sfida di San Siro contro ilStefano Pioli si affida a numerosi cambi di formazione , dettati dagli infortuni e dalla necessità ... LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere 1' Si parte! Primo pallone per i rossoneri. - Solo uno squalificato tra i rossoneri, ovvero Malick Thiaw. Il tedesco doveva scontare un turno dopo l'espulsione in coppa di Germania con lo Shalke.Ai microfoni di Sportmediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino, Paolo Maldini ha parlato della situazione del mercato del Milan, soffermandosi su Leao e Bennacer: “Su Leao la nostra ...