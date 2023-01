Milan-Torino 0-0 LIVE | ci prova Dest | fuori!

Milan News

Cambia l'inerzia della gara di Coppa Italia tra, espulso il centrale granata Djidji per doppia ammonizione Cambia l'inerzia della gara di Coppa Italia tra, espulso il centrale granata Djidji per doppia ammonizione. L'...Ilriceve ila San Siro nel match per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sui social i tifosi si scatenano pubblicando tantissimi meme ... LIVE MN - Verso Milan-Torino: Pioli opta per il 3-5-2, chance dal 1' per De Ketelaere 71' Cambio nel Milan: fuori Sanabria, dentro Zima. 70' ROSSO PER DJIDJI! Fallo su Messias, doppo giallo e Torino in dieci. 67' OCCASIONE MILAN! Pallone al bacio di Tonali ...(ANSA) - MILANO, 11 GEN - "Settimana decisiva per il rinnovo di Bennacer Assolutamente sì, penso che lo faremo nelle prossime 24-36 ore": lo annuncia il dt del Milan Paolo Maldini ...