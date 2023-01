Pianeta Milan

"Incontrai un amico:, Daniele, se non puoi più giocare a pallone con la squadra, perché non ... "Era il 10 febbraio 2008 a San Siro,- Siena. Ammonisco Paolo Maldini per un fallo e lui mi si ......ha portato a fare delle scelte probabilmente sbagliate perché è dura da ammettere quando ti... una scelta alla 'Ibrahimovic' al, quindi con un grande ruolo di leader che accetta le scelte ... Milan, senti Sgarbi: “San Siro non si tocca: è un simbolo di Milano” | News Scopri tutte le ultime News sulla Serie A: Risultati in tempo reale, Classifica aggiornata, Marcatori, Statistiche e tutte le Notizie sul Campionato di A - Pagina 1052.Tante voci di mercato. Ma poi come si concretizzerà il tutto Pressing per Sportiello a gennaio, ma l'Atalanta non è convinta per il momento ...