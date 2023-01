Pianeta Milan

Til'ultima Coppa Italia vinta dal20 anni fa Assolutamente sì, è un trofeo importante che forse in passato non è stato trattato come tale. Io personalmente mi ricordo quando l'abbiamo ...Ventiquattr'ore dopo tocca ai 'cugini' del, sempre a San Siro, impegnati in un'altra sfida che si preannuncia assai equilibrata con il Torino di Ivan Juric , che non evoca affatto bei... Milan, ricordi Gustavo Gomez il difensore rinnova col Palmeiras PRIMO TEMPO 7' Meno pressing del solito per i granata, che devono centellinaer giustamente le forze. 5' Allontana la minaccia in fallo laterale la difesa granata. 4' Duro Schuurs su ...La polemica tra Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi, rappresentanti dello stesso governo, è stucchevole quanto l’oggetto della loro discussione. Accapigliarsi intorno al progetto stadio attira simpatie a ...