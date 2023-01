Milan | Maldini | “Bennacer rinnovo in arrivo | Leao proviamo a chiudere Niente mercato a gennaio”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Come procede la trattativa per ildi? Ci stiamo sentendo, ci sono le videochiamate e non dobbiamo incontrarci per forza di persona. Cercheremo di arrivare a una soluzione. Le due parti sembra che lo vogliano e ora vogliamo provare di riuscire a”. Ai microfoni di Sportmediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino, Paoloha parlato della situazione deldel, soffermandosi su: “Sula nostra volontà c’è e quella del giocatore sembra che ci sia. Noi quest’anno abbiamo puntato sui rinnovi della nostra base di giocatori, costruita con la prima campagna acquisti del 2019 e hanno rinnovato praticamente tutti. C’è da dire che tutti quelli che volevano rinnovare ...

MilanLive.it

Calciomercatoe Massara pronti ad accellerare per Raveye, classe 2005 del Saint - Etienne, ma c'è da trattare Ilè vicinissimo a piazzare il colpo Raveyre, portiere classe 2005 del Saint - ...Theo, da quando è arrivato al, si è sentito identificato e voluto bene sia dae Massara che da tutto l'ambiente, tutti i tifosi. È stata una combinazione perfetta per lo sviluppo della ... Milan, Maldini cambia idea: può arrivare subito, i tifosi ci credono Ai microfoni di Sportmediaset, prima della sfida di Coppa Italia contro il Torino, Paolo Maldini ha parlato della situazione del mercato del Milan, soffermandosi su Leao e Bennacer: “Su Leao la nostra ...Intervistato a Mediaset, Paolo Maldini ha commentato così le voci di mercato su un possibile nuovo portiere dopo Vasquez: "No, abbiamo fiducia in Tatarusanu che ha giocato ottime ...