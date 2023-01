Milan | l'ad Furlani vola a New York da Cardinale per programmare il futuro

TUTTO mercato WEB

... si legge nelle carte interne ha più del 10% del club e dunque nessuno controlla il". Per ... il presidente Paolo Scaroni, l'amministratore delegato Giorgio(e prima Ivan Gazidis) e il ...Tutti e tre, Scaroni,e Cocirio, erano già nel cda delprima di Cardinale . Il Corriere evidenzia come non ci sia certezza sull'esistenza di eventuali patti collaterali che possano ... Milan, l'ad Furlani a New York da Cardinale: i due pianificano il futuro rossonero Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani sarebbe in questi giorni a New York negli uffici di Gerry ...Milan riunioni Furlani Cardinale, il CEO del club rossonero e il fondatore di RedBird si sono incontrati per fare il punto della situazione ...