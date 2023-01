Milan | la cessione di Rebic finanzia il colpo in attacco | i dettagli

Calciomercato.com

... gruppo quotato su Euronext STARe attivo nella produzione di componenti e sistemi per ...della raccomandazione arriva dopo che la società ha annunciato un accordo vincolante per ladel ...L'Atletico Madrid è diventata una pista calda dopo ladi Joao Felix al Chelsea, che a ... pronte a entrare in gioco - magari anche iloltre alla Juve - ma solo per l'estate a parametro .. Milan, UFFICIALE un movimento di mercato in porta: ma è una ... Gli infortuni continui e un rendimento sotto le aspettative potrebbe portare Ante Rebic a lasciare il Milan. La cessione del giocatore croato potrebbe portare fino a 13 milioni nelle casse dei ...Dalla Spagna arriva una notizia importante su un rinnovo di contratto fortemente in bilico: ogni scenario è aperto per il futuro.