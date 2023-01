Pianeta Milan

...si complica una pista per il club di ZhangL'Inter è sempre alle prese con il rinnovo di... Sul futuro di Scalvini è intervenuto Xavier: 'E' un nome spendibile per Inter, Bayern, Borussia ...In casa Inter , Marotta è ancora alle prese con la grana rappresentata dal futuro diSkriniar ... Intervenuto nel corso della diretta di Radio Radio , Xavierha fatto il punto della ... Milan, Jacobelli: “Non condivido le critiche per la partita con la Roma” Il rotondo successo (7-0) sul campo della Lazio ha permesso alle rossonere di Ganz di blindare il primo posto nel Girone F, che ha proiettato il Milan ai Quarti di ...Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul pareggio del Milan contro la Roma: ...