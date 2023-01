Migranti | Ocean Viking arriva ad Ancona con 37 a bordo E protesta | “Hanno avuto il mal di mare”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In arrivo anche la Geo Barents con 73 "naufraghi". Medici senza frontiere continua a criticare il governo per la scelta del porto L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia ANSA

Ieri sera invece laViking, con a bordo 37, di cui 12 minorenni, ha attaccato alla banchina 22 del porto di Ancona. Anche lei ha dovuto affrontare una difficile navigazione. 'I ...1' di lettura 10/01/2023 - Le difficili condizioni di mare e vento testimoniate dal un video girato a bordo dellaViking, la nave con a bordo 37 persone, che sta risalendo l'Adriatico con direzione Ancona: "Condizioni difficili per i naufraghi e per l'equipaggio" Onde fino a 6 metri e venti con ... Migranti, la Ocean Viking giunta ad Ancona. Piantedosi: 'Barche sempre più scadenti, tanto ci sono le ong' In arrivo anche la Geo Barents con 73 "naufraghi". Medici senza frontiere continua a criticare il governo per la scelta del porto ...La nave della Sos Méditerranée ha attraccato intorno alle 21.15 alla banchina 22 con 37 naufraghi a bordo di Pino Nardella Ancona, 11 gennaio 2023 – La Ocean Viking, della Sos Méditerranée, con a bord ...