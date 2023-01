Migranti | la Ocean Viking arrivata ad Ancona | a bordo 37 naufraghi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La, con a37soccorsi al largo della Libia, è entrata nel porto di. I 12 minori non accompagnati saranno ospitati in una struttura della Caritas a Senigallia. A loro si dovrebbero aggiungere domani altri minorenni, 16 o 18, in arrivo con la Geo Barents che trasporta in tutto 73. La permanenza a Senigallia sarà temporanea, i ragazzi dovrebbero essere tutti ricollocati in strutture per minorenni. Gli adulti adellasaranno distribuiti tra vari centri di accoglienza sul territorio delle Marche. Quelli della Geo Barents dovrebbero invece essere destinati fuori regione.

