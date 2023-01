Migranti | il governo passa al piano Africa Subito missioni in Turchia e Tunisia per trovare interlocutori affidabili per bloccare le partenze

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La premier, preoccupata dall'aumento degli sbarchi, convoca i vicepremier, il ministro dell'Interno Piantedosi e il capo dell'Intelligence Elisabetta Belloni. Tajani venerdì ad Ankara in cerca di un aggancio sulla Libia. La settimana prossima a Tunisi per offrire quote di...