Globalist.it

, il duo Piantedosi - Meloni ha prodotto solo fake news, crisi internazionali e pensa che ... Lo dichiara Davide, deputato del gruppo Azione - Italia Viva , nel corso della discussione in ...E pur di non urtare la suscettibilità del "" al - Sisi, chi governa l'Italia, non solo oggi ... il "male minore", di fronte alla minaccia, inesistente, dell'"invasione" di. Una ... Migranti, Faraone contro il governo: “Il decreto Ong è solo propaganda” Davide Faraone, deputato del gruppo Azione-Italia Viva, nel corso della discussione in Commissione Trasporti sul Dl Ong dice che il decreto non risolve i problemi ma fa solo propaganda ...Li abbiamo sostenuti, finanziati, armati, non perché fossimo all’oscuro dei crimini che hanno compiuto. Ma per gli affari.