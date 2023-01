Microsoft e Activision | acquisizione posticipata dalla commissione federale

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La scorpacciata multimiliardaria didovrà attendere: laamericana frena sull’diTuonava tracotante il nostro titolone di qualche tempo fa: “acquisisce, Blizzard e King”, e sebbene i piani del titano dalle tinte smeraldo siano ancora quelli è laamericana a mordere il freno. Ci si aspettava in precedenza di vedere l’affare concluso entro fine anno. Ora, con l’ultimo aggiornamento alla tabella di marcia della Federal Trade Commission (abbreviata come FTC), la data (non ancora definitiva) da segnare sul calendario slitta al 2024. Le ultime consultazioni del caso in merito non inizieranno nemmeno fino al 2 agosto 2023, e probabilmente si ...

...la Federal Trade Commission per l'ormai famosa e famigerata acquisizione diBlizzard. E se le intelligenze artificiali sono anche un tema molto dibattuto oltre che in voga,ha ......altra voragine economica che adesso è quasi sparita dall'offerta, o all'acquisto a metà 2016 di Linkedin per 26,2 miliardi o, infine, alla trattativa ancora in corso per comprare... Microsoft vs FTC: udienza ad agosto, sfuma l'acquisizione di Activision entro giugno La scorpacciata multimiliardaria di Microsoft dovrà attendere: la commissione federale americana frena sull’acquisizione di Activision.Si allungano i tempi per l'acquisizione di Activision Blizzard: l'udienza per la causa tra Microsoft e la FTC si terrà il 2 agosto 2023.