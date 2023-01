Michele ucciso dalla valanga | era tornato in quota per salvare i suoi due amati husky

Fanpage.it

... in programmazione fino ad oggi c'è il film L'OMBRA DI CARAVAGGIO per la regia diPlacido. ...papale che gli permetterebbe di sfuggire alla decapitazione come punizione esemplare per aver...... turista 21enne in bici travolto e. Il conducente dell'auto positivo all'alcol Cronaca [ 28/...36 Redazione Cronaca 0 149 LECCE - Diciotto anni di reclusione perColuccia , 63 anni, e 16 ... Chi era Michele Buga, ucciso da una valanga mentre tentava di ... Era tornato in montagna per recuperare i suoi due cani, nei giorni scorsi sorpresi dalla tormenta sulle montagne dell'Alta Valle Spluga e rimasti in quota, ed è morto travolto da ...Un uomo di 60 anni è morto oggi, martedì 10 gennaio 2023, a seguito di una valanga in territorio di Madesimo, in Alta Valle Spluga. L’allarme è scattato appena prima delle 13 (foto d’archivio)… Leggi ...