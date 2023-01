(Di mercoledì 11 gennaio 2023)da tempo fuori dalle scene in seguito al suo incidente è ancora nei cuori di molti fan che sisciolti in lacrime quando suo figlio Mick ha condiviso unagrafia sui suoi canali social. Ecco i motivi e cosa sta accadendo. Unagrafia condivisa dal figlio Mick lascia l’amaro in bocca ai fan di, lo scatto che nessuno si aspettava ha commosso molti.passati quasi dieci anni da quel drammatico incidente nel quale fu coinvoltola cui vita cambiò per sempre. Accadde il 29 dicembre 2013 quando il campione di Formula 1 ebbe un incidente sugli sci a Meribel, sulle Alpi francesi, dove stava trascorrendo le vacanze in compagnia della ...

Fortementein.com

Fisico infatti raccolse 20 punti , chiudendo all'nono posto nella classifica Piloti (poi diventato ottavo dopo l'esclusione diper i fatti di Jerez). Il 24enne romano centro ...Il pilota olandese classe 1972 aveva esordito con la Benetton nel 1994 al fianco die alla guida della B194 ottenne in Ungheria e in Belgio gli unici due podi della sua carriera ... Michael Schumacher e quella foto che fa piangere i fan | Adesso non ci sono più dubbi ROMA - Nella prossima stagione ricoprirà il ruolo di riserva di Lewis Hamilton e George Russell, come terzo pilota in Mercedes. Mick Schumacher, però, ha ben altre ambizioni. Essere il sostituto dei d ...Dopo decenni di onorata carriera, Ross Brawn ha detto basta e dal 2023 non farà più parte della Formula 1. L'ingegnere britannico, famoso soprattutto per le vittorie conquistate insieme a Michael Schu ...