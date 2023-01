Metsola vara la rivoluzione del Parlamento Ue dopo lo scandalo Qatargate

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) «Sassoli ci insegna che non dobbiamo avere paura di prendere delle decisioni anche difficili». La presidente deleuropeo, Roberta- alla commemorazione del defunto presidente a un anno della sua scomparsa - non nomina locorruzione delma il messaggio è chiaro a tutti. Per difendere l'immagine, ma anche l'integrità, deleuropeo, sarà necessario prendere decisioni difficili e coraggiose.ha pronto un piano, in quattordici punti, che presenterà ai presidenti dei gruppi. Alcuni passaggi potranno essere attuati direttamente dall'ufficio di presidenza, per altri servirà un processo legislativo e richiederà in qualche caso anche l'intervento di Commissione e Consiglio perché sarà necessario adeguare il bilancio dell'Istituzione. ...

Policy Maker

Il Governoil decreto "per favorire la trasparenza " si legge. Tema ripreso anche nel fondo, ... In spalla il ricordo di Sassoli a firma, "Il mio David Sassoli, un leader onesto che ha ...Le fa eco la presidente del parlamento Ue Roberta: "La Women on Boards è una direttiva win - win. Vantaggiosa per le donne, per gli uomini, per le imprese, per i dipendenti. L'accordo vedrà ... I giornali di oggi, mercoledì 11 gennaio «Sassoli ci insegna che non dobbiamo avere paura di prendere delle decisioni anche difficili». La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola - alla commemorazione del defunto presidente a un ...Dalla variante Kraken del Covid, all’incontro tra Meloni e Papa Francesco, passando per il caro carburanti. La rassegna di oggi ...