Metropolis 242 - Giannini | Sinistra kafkiana e 5s da cinepanottone | Meloni può solo farsi male da sola

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il direttore della Stampa Massimo"fotografa" perun quadro politico deprimente. Segnala che il governo "compiutamente politico" di centrodestra non deve temere fuoco amico: "Berlusconi e Salvini non ci sono più". Sul fronte dell'opposizione mentre arrivano due navi di migranti con onde alte sei metri, c'è la superinflazione, i rialzi dei costi della enzina il Pd litiga su uno statuto che "il Kafka nel Processo non ci si sarebbe raccapezzato". Mentre i 5 stelle discutono dell'avvocato del popolo a Cortina, roba da Vanzina.ha davanti a sé autostrade

