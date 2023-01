Agenzia ANSA

La magistrata a capo dell'Unità specializzata anti sequestri della Procura dello Stato di Colima, Martha Esther Rodriguez Cerna, è stataoggi in un agguato da parte di sicari. Lo riferisce la stessa Procura generale in un comunicato dove si informa che la vittima è stata colpita da diversi colpi d'arma da fuoco mentre si trovava ...La personanell'incidente è una giovane donna, hanno detto i funzionari di Città del. Altre quattro persone rimaste intrappolate su un vagone della linea 3 sono state salvate. "La persona in ... Messico: uccisa magistrata a capo Unità anti-sequestri - Nord America La magistrata a capo dell'Unità specializzata anti sequestri della Procura dello Stato di Colima, Martha Esther Rodriguez Cerna, è stata uccisa oggi in un agguato da parte di sicari. (ANSA) ...Lo scontro tra due treni è avvenuto nella metropolitana di Città del Messico nella mattinata di sabato 7 gennaio ...