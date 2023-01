Messico | uccisa in un agguato la magistrata a capo dell’Unità anti-sequestri di Colima «Prenderemo i sicari»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Martha Esther Rodriguez Cerna,specializzatadella Procura dello Stato di, in, è statain unda parte di. A riferirlo è stata la stessa Procura generale in un comunicato dove si informa che la vittima è stata colpita da diversi colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nel quartiere La Joya della città di. La Procura ha subito aperto un’inchiesta per individuare i responsabili dell’attentato mente sul luogo sono intervenuti periti e investigatori delle autorità di sicurezza federale. «Alla famiglia esprimo le mie più sentite condoglianze. Condanno questo vile crimine, confidando che la FGE svolga le indagini ...

