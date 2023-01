Messi torna e va subito in gol con il PSG | suo il 2-0 contro l’Angers VIDEO

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Leoe segna. A poche settimane dal trionfo ai Mondiali, il fenomeno argentino èto a vestire la casacca del Psg ed èandato in rete. Combinazione al limite dell’area con Mukiele a palla in gol. Esultanza però smorzata dalla bandierina alzata del guardalinee. Solo per qualche minuto, perché il verdetto del VAR ribalta la decisione: è gol. World Cup champion Leoinsane goal pic.twitter.com/0l7JSsm1F4 — Kevin decker (@Kdeck01) January 11, 2023 SportFace.

