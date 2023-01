(Di mercoledì 11 gennaio 2023) PARIGI - Lionelha già fatto rientro a Parigi assieme alla moglie, Antonella Roccuzzo , e ai tre figli. A far scalpore nelle ultime ore è stato uno scatto che ritrae il sette volte Pallone d'Oro ...

Corriere dello Sport

... 1986 e 2022) e una minidel Mondo. Nel bordo argentato della classica "zucca a fiasco", invece, sono ben visibili i nomi dei tre figli di: Thiago , Mateo e Ciro ...A quasi 45 anni Gigi Buffon, nella sfida diItalia tra Inter e Parma, si è rimesso il vestito ... "Buffon ildei portieri. Il più grande di sempre" o anche: "Onana e Handanovic insieme non ... Messi e la Coppa del Mondo: il dettaglio di una foto ha scatenato l’Argentina La squadra di Pecchia, che milita in Serie B, gioca una partita accorta e poi sblocca il risultato con un grande gol di Juric nel primo tempo. Nella ripresa l'Inter spinge ma senza grande costrutto, i ...Pronostici mercoledì 11 gennaio: continuano gli ottavi di finale di Coppa Italia con Milan-Torino, si gioca anche in Ligue 1 e League Cup.