MES | Governo prepara la retromarcia | pronti alla ratifica

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il Mes s’ha da fare: al netto delle dichiarazioni di facciata, nell’esecutivo cresce sempre di più la consapevolezza che laè solo questione di tempo. Lo sa bene il Ministro dell’Economia Giorgetti: “non abbiamo altra scelta”, è quanto avrebbe ribadito ai colleghi didopo il colloquio col presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe che, nei giorni scorsi, durante la sua visita a Roma ha lanciato un chiaro messaggio. MES,“Negoziamo accordi con la buona fede che tutte le parti rispettino i propri impegni. Questa fiducia è fondamentale per il funzionamento dell’Ue”. In una situazione “molto difficile” ogni “passo per rafforzare l’Unione economica e monetaria invia un segnale forte”, ha detto Donohoe nell’ intervento all’Istituto Sturzo, dicendosi “convinto che ...