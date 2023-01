(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Non ce l'ha fatta, il 21ennela mattina dinel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette del comune di, in provincia di Avellino.Esaurito...

ilmattino.it

Nei pressi dell'azienda ospedaliera si sono radunate un centinaio di persone, amici di Roberto che svolgeva servizio civile preso il comune die dei suoi genitori, che risiedono ad ......una brutale aggressione per un posto auto nel parcheggio di un noto bar di Torrette di. ... il ventunenne sarebbein auto, nella folle corsa verso l'ospedale Moscati. Grazie alla ... Mercogliano: morto Roberto Bembo, il ragazzo di 21 anni accoltellato a Capodanno Non ce l'ha fatta Roberto Bembo, il giovane di 21 anni pugnalato la mattina di Capodanno nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette, a Mercogliano, in provincia di Avellino. Il ragazzo era ric ...Non ce l'ha fatta Roberto Bembo, il 21enne accoltellato la mattina di Capodanno nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette del comune di Mercogliano, in provincia di Avellino.