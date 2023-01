Mercogliano | accoltellato per questioni di parcheggio | Roberto è morto

ilmattino.it

- Omicidio di Capodanno, non c'è l'ha fatta Roberto Bembo , il 21enne dinel parcheggio di un noto bar di Torrette di. Appena sono terminate le ore di osservazione disposte dai sanitari dell'ospedale Moscati di Avellino per Roberto è ...Non ce l'ha fatta Roberto Bembo, il 21ennela mattina di Capodanno nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette del comune di, in provincia di Avellino. Esaurito il periodo di osservazione di sei ore, previsto ... Mercogliano: morto Roberto Bembo, il ragazzo di 21 anni accoltellato a Capodanno E’ morto Roberto Bembo, il ragazzo di 21 anni accoltellato nel parcheggio dopo la vigilia di Capodanno. Era in ospedale da 10 giorni per le gravi ferite riportate, ma non ce l’h fatta. La lite sarebbe ...Non ce l'ha fatta Roberto Bembo, il 21enne accoltellato la mattina di Capodanno nel parcheggio di un bar in via Nazionale Torrette del comune di Mercogliano, in provincia di Avellino.