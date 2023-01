MERAVIGLIE | ALBERTO ANGELA CONCLUDE IL SUO VIAGGIO TRA ANDALUSIA | PALERMO E PRAGA

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ilalla scoperta delle “” che, in questa nuova serie intitolata “Stelle d’Europa”, varca per la prima volta i confini nazionali per esplorare, oltre a quelli italiani, anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Mercoledì 11 gennaio, alle 21.25 su Rai 1, la terza e ultima puntata del programma di Rai Cultura dedicato ai tesori del nostro patrimonio culturale e ambientale.In questo appuntamento ilparte dall’in Spagna. A Granada la pietra dell’alhambra si fa merletto e testimonia la lunga dominazione araba sulla penisola iberica. A Cordova le colonne della Mezquita formano un bosco di pietra e a Siviglia il flamenco esprime il groviglio ...

PalermoToday

2' DI LETTURA PALERMO - Ledi Palermo mostrate daAngela in prima serata su Rai Uno. Torna il viaggio alla scoperta delle "" che, in questa nuova serie intitolata "Stelle d'Europa", varca per la ...Questa sera, mercoledì 11 gennaio 2023, Raiuno trasmetterà il programma diAngela,- Stelle d'Europa. Rete 4 trasmetterà il programma ... Alberto Angela fa tappa a Palermo per la nuova stagione di "Meraviglie" Appuntamento a breve con l’ultima puntata di “Meraviglie – Stelle d’Europa”: tra i protagonisti di oggi, anche i luoghi e i colori di una città della Sicilia.“Meraviglie”, torna stasera in tv, mercoledì 11 gennaio Alberto Angela per accompagnarci in un tour tra le bellezze d'Europa. Il viaggio in questa nuova ...