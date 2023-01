Meraviglie 2023 | Alberto Angela stasera su Rai1 con l’ultima puntata | tappe e ospiti

Leggi su cinemaserietv

Il terzo appuntamento inedito del programma di Rai Cultura, dedicato ai tesori del nostro patrimonio culturale e ambientale, ci porta in Spagna, in Repubblica Ceca, per poi tornare in Italia, nel profondo sud. In questail viaggio parte dall'Andalusia in Spagna. A Granada la pietra dell'alhambra si fa merletto e testimonia la lunga dominazione araba sulla penisola iberica. A Cordova le colonne della Mezquita formano un bosco di pietra e a Siviglia il flamenco esprime il groviglio di sentimenti della tradizione gitana. Ne parla l'attrice Rocío Muñoz Morales. La tappa italiana di questa ...