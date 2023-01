Meningite batterica | perché la vaccinazione antimeningococcica è importante e cosa è utile sapere

Open

Morta a 27 anni per unanon diagnosticata in 4 diversi ospedali di Roma . Valeria Fioravanti ha iniziato il suo calvario ospedaliero nel giorno di Natale , e da quel momento è stata visitata per ben sette ...A uccidere Valeria Fioravanti , un'impiegata di Aeroporti di Roma di 27 anni, è stata una. Ma anche la malasanità avrebbe giocato un ruolo nella morte della donna, madre di una bambina di 13 mesi. Almeno questo è quello che credono i suoi parenti, secondo quanto ... Roma, muore a 27 anni per una meningite batterica. I parenti: «Al ... Due casi a pochi giorni di distanza, a Roma e a Sulmona, riaccendono l'attenzione sulla meningite batterica, malattia ad alta letalità per la quale la vaccinazione resta un’arma di prevenzione fondame ...È morta a 27 anni per una meningite batterica non diagnosticata da ben 4 ospedali della capitale. Il calvario di Valeria Fioravanti è iniziato il 25 dicembre scorso, quando la giovane si è operata al ...