Menen-Trento oggi | Champions League volley 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo quasi un mese dall’ultima apparizione europea, l’Itas Trentino tornerà in campo inper la sfida odierna contro il Decospan, valida per il quinto turno della fase a gironi. Sfida “testa-coda” del raggruppamento D che vedrà di fronte l’imbattutaed i belgi del, ancora a secco di successi. Partita piuttosto interlocutoria per i trentini che avranno il favore del pronostico tutto dalla loro parte. Per la squadra guidata da Angelo Lorenzetti sarà comunque importante non prendere l’impegno sotto gamba, anche per arrivare nelle migliori condizioni possibili allo scontro decisivo contro il K?dzierzyn-Ko?le che si terrà tra due settimane. All’andata Daniele Lavia, Alessandro Michieletto e compagni fecero un sol boccone dei belgi, che così aprirono una ...

OA Sport

