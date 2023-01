Meloni | “Tuteliamo i benzinai onesti Prima o poi taglieremo le accise | ora fatti i conti con la realtà” Lo scontro FdI-FI

Corriere della Sera

L'alternanza scuola - lavoro va rivista. Tutelando la vita degli studenti. Lo ha annunciato il ministro della Pubblica Istruzione e del merito Giuseppe Valditara su Twitter. "Stiamo lavorando per ...Il governosta mostrando la faccia peggiore della destra italiana che, anche a livello locale, non perde occasione per raccontare la parte più reazionaria e conservatrice del Paese. Un esempio è arrivato ... Caro benzina, Meloni: «Prima o poi taglieremo le accise, ora abbiamo fatto i conti con la realtà»