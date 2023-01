Meloni su caro carburanti | ' Con il taglio accise non ci sarebbero stati altri aiuti'

TGCOM

Gli Appunti di Giorgia, la rubrica con la quale il presidente del Consiglio comunica con i cittadini oggi è incentrata tutta sulla questione spinosa dell'aumento del carburante. La premier difense le ...carburanti Facciamo chiarezza, è il titolo della rubrica in cuispiega le ragioni che non hanno permesso un taglio definitivo delle accise.carburante, la mappa dei prezzi: ecco ... Caro benzina, Meloni: "Con taglio accise non ci sarebbero stati altri aiuti" | "Resto convinta che servirebbe, ma bisogna fare i conti con la realtà" Per fare alcune cose servono risorse e per trovarle serve la crescita”, ha proseguito la premier Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi canali social. L ...Giorgia Meloni sui social per parlare del taglio delle accise e del caro-carburanti: in un video racconta i provvedimenti del governo. "Vorrei dire alcune ...