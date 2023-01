Meloni stronca le polemiche | “Serve la crescita per il taglio delle accise”

ilGiornale.it

Nuova mossa del governo sui rincari. Ieri incontro fra Giorgia, Giancarlo Giorgetti e il comandante della Finanza. In ghiacciaia fino a fine aprile la norma chele aziende sanitarie."Perché vince la". Senaldi zittisce Gad Lerner in 10 secondi L'analisi della Meloni: “Serve crescita per taglio strutturale accise” Il fondatore e a lungo presidente del Censis, nonchè noto sociologo, stronca il governo Meloni: "Un pezzo del Paese adesso pensa di essere stato ingannato" ...L’irritazione della premier verso Lega e Forza Italia: "Con quelle risorse in manovra abbiamo deciso di aiutare le fasce deboli" ...