Meloni parla del caro benzina e se la prende con i giornalisti | “Dove era la stampa quando il prezzo era a 2 073 euro? Non ricordo campagne così”

Il Fatto Quotidiano

... nonostante l'entrata in carica del governo, sono in aumento rispetto al passato. Non è chiaro a che cosa ha fatto riferimento il Piantedosi quandodi una "flessione della curva di ...E' decisamente vivace il primo collegamento a L'aria che tira tra Myrta Merlino e Vittorio Feltri . Negli studi di La7 sidi Giorgiae della grana caro - benzina. 'La premier aveva detto: 'A questo governo - esordisce la Merlino nella sua copertina - non mancheranno coraggio né determinazione'. E sugli ... Meloni parla del caro benzina e se la prende con i giornalisti: “Dove era la stampa quando il prezzo… Per fare alcune cose servono risorse e per trovarle serve la crescita”, ha proseguito la premier Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi canali social. L ...Giorgia Meloni sui social per parlare del taglio delle accise e del caro-carburanti: in un video racconta i provvedimenti del governo. "Vorrei dire alcune ...