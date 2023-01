Meloni | “Nel programma di Fdi non c’era taglio accise”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Neldi Fratelli d’Italia per le elezioni nonildellesul prezzo dei carburanti. Lo puntualizza il premier Giorgiain un commento postato sulla sua pagina Facebook alla rubrica social ‘Gli appunti di Giorgia’. “Alcuni esponenti dell’opposizione fanno notare che neldi Fratelli d’Italia delle precedenti elezioni era presente, tra i punti, una voce sulla sterilizzazione delle entrate dello Stato su energia e carburanti, con un’automatica ‘riduzione di Iva e’. Significa che se hai maggiori entrare dall’aumento dei prezzi del carburante le utilizzi per abbassare le tasse. Ma noi non avevamo maggiori entrate, ovviamente. Quindi si tratta di un impegno molto diverso dal ‘taglieremo le ...

Il Fatto Quotidiano

L'ha detta, voce dal sen fuggita, propriosuo video in cui si esibisce in una piroetta per giustificare l'incoerenza tra quanto realizzato ora e le promesse di Giorgia1."L'opposizione fa notare cheprogramma di FdI c'era, tra i punti, una voce sulla sterilizzazione delle entrate dello Stato su ... Lo scrivein un suo commento su Fb alla sua ultima puntata ... Meloni: “In campagna elettorale non ho promesso tagli delle accise” "L'opposizione fa notare che nel programma di FdI c'era ... ma impegno che nell'attuale contesto non potevamo prenderci".Lo scrive Meloni in un suo commento su Fb alla sua ultima puntata degli Appunti ...(Agenzia Vista) Roma 11 gennaio 2023 “Sento dire che il prezzo della benzina in Italia sono a 2,5 euro. Sono persona seria, monitoro i risultati di quello produco e questi dati non mi tornano. E’ amp ...