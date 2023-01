Meloni | In campagna elettorale non ho promesso il taglio delle accise Ma è falso

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) "Punto primo, io non hoin questache avrei tagliato lesulla benzina perché sapevo qual era la situazione davanti alla quale mi sarei trovata". Spiegando le mosse del governo per contrastare...

... si è detto 'ah, laè incoerente perché inelettorale vi promette delle cose e poi al Governo ne fa altre'. Ecco, siccome io sono una persona abbastanza seria, non è un caso che quel ......elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente perchè sapevo quale sarebbe stata la situazione nella quale mi sarei trovata'. Queste le parole usate da Giorgianel ... Meloni: “In campagna elettorale non ho promesso il taglio delle accise” In un video sui suoi canali social, il presidente del consiglio respinge le accuse mosse dall’opposizione e rivendica la scelta di non rinnovare lo sconto del precedente esecutivo: "Una decisione di g ...La speranza è di riuscire a garantire in futuro nuovi sconti sui carburanti, che attualmente le casse dello Stato non possono permettersi.