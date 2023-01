Meloni “diva dell’anno” | il sondaggio che la incorona per “personalità e carisma” A sinistra rosicano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Giorgia“La”. Il settimanalee Donna oggi in edicola reca in copertina l’immagine del premier. Si dirà: qual è la notizia? E’ il nostro presidente del Consiglio… La notizia è che ilpubblicato sulla rivista e realizzato da Euromedia Research la pone al primo posto nella classifica delle dive più amate dagli italiani nel 2022: Giorgiascala la vetta e si piazza al primo posto con il 30,3% di consensi. E “semina” con un certo distacco personaggi molto popolari, dive dello spettacolo, conduttrici e anche i reali inglesi. IlEuromedia Research:Entrando nel dettaglio del, il premier piace sia agli uomini (33,4%) che ...

Il Tempo

Giorgiain cima non solo nei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, ma anche nel sondaggio ... La rilevazione, realizzata da Euromedia Research e pubblicata dal settimanalee Donna ...Fra queste donne chi considera la '' del 2022 Giorgia: 30,3%, Kate d'Inghilterra: 11,8%, Diletta Leotta: 7,7 %, Chiara Ferragni: 7,2%, Olena Zelenska (first lady dell'Ucraina, moglie del ... Giorgia Meloni, sondaggio a sorpresa: è la diva dell'anno. Surclassate Kate e Ferragni Giorgia Meloni non primeggia solo nei sondaggi politici degli istituti demoscopici che vedono il suo partito, Fratelli d'Italia, sfondare la ...Al secondo posto della classifica c'è Kate d'Inghilterra e al terzo la conduttrice Diletta Leotta. La Meloni in vetta alla classifica è la diva più amata ...