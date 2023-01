(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sessantesimoo e tre mogli. Il signor Sardar Jan, abitante nella città pakistana di Quetta, non batterà dei record, ma avrà il suo bel da fare nel riconoscere anche solo per nome ognio. Come riporta Shamshad, la più importante agenzia di stampa afghana di etnia pashtun, il dottor Sardar Jan è noto in città (oltre un milione di abitanti ndr) per la clinica medica che gestisce e soprattutto perché nello stesso stabile vive con tutti e sessanta. Nelle foto pubblicate sul profilo Twitter dell’agenzia di stampa afghana, l’uomo tiene in braccio il suo ultimoo, chiamato Khushal. Due i desideri del dottore pluripapà:unaper fare(della terza non si ha traccia fisica sia nelle foto che ...

Il Fatto Quotidiano

Ilaveva una gamba fasciata, ma le ferite, risultate lesioni da ulcera , non potevano ... Le reazioni "Sono profondamente indignato per l'aggressione subita da una giovane...Ad aggredirla è stato l'accompagnatore di un paziente straniero, probabilmente. È la ... 'Non è possibile che unnell'esercizio delle proprie funzioni venga aggredito per aver invitato ... Medico pakistano con 60 figli ha un desiderio: “Voglio trovare una quarta moglie per farne altri” 'Mi ha presa per il collo e ha stretto. Ora voglio cambiare mestiere': dottoressa aggredita durante il turno in guardia medica di Valentina Ruggiu Per la 28enne, specializzanda in Chirurgia, è la terz ...Uno straniero ha preteso una medicazione. Il suo accompagnatore ha messo le mani al collo a una dei due medici e ha cercato di sferrare un calcio all'altra ...