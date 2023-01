Mediaset sfida Sanremo 2023 | Gf Vip | C' è Posta per Te e Le Iene contro il festival Tutte le novità

La Stampa

Durante Sanremo 'Le reti- si legge nel comunicato - continueranno quindi la propria normale programmazione anche durante la settimana del Festival di Sanremo : da editori riteniamo un ...Laa Sanremo 'Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un'alternativa di visione e assicurare ai telespettatoritutti gli appuntamenti abituali senza pause', ha ... Mediaset sfida Sanremo e prepara la guerra degli ascolti: “Durante il Festival non interromperemo i programmi” Dopo più di dieci anni di "vuoto" Mediaset torna a fare controprogrammazione durante il Festival di Sanremo 2023 schierando i pezzi da novanta come C'è Posta per ...Genova - È partito un 2023 di forti investimenti editoriali per la tv Mediaset. Tutte le reti hanno già ripreso la programmazione a pieno regime e proseguiranno senza interruzioni sino a fine stagione ...