TGCOM

L'azienda di Cologno spiega che ciò è possibile perché 'da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un'alternativa di visione e assicurare ai telespettatoritutti gli ...A distanza di soli 12 mesi, chi ha sottoscritto un variabile da 126mila euro in 25 anni a gennaio 2022 oggi paga oltre 160 euro in più rispetto alla rata di, con un tasso di interesse ... Mediaset, in partenza i nuovi programmi 2023 tra fiction, sport e intrattenimento Sta facendo discutere a livello nazionale il Lecce, che a sorpresa si trova all'undicesimo posto dopo quasi un intero girone.Da stasera in tv su Rai2 al via Boomerissima programma ideato e condotto da Alessia Marcuzzi che torna sul piccolo schermo dopo due anni di pausa.