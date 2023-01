Mediaset e la decisione finale su Sanremo | lo scontro con il Festival

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lontani i tempi in cui il Grande Fratello di Barbara d’Urso sfidava e batteva ildi, perché negli ultimi anniè sempre fuggita dallodiretto con la kermesse. Nessuna forte controprogrammazione per il, con relativi crolli delle altre reti e trionfo di Rai Uno, ma quest’anno le cose cambieranno. Ladisuldi. Oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha svelato cheavrebbe deciso di controprogrammare le serate di2023 con i suoi programmi di punta. I vertici del Biscione avrebbero pensato di schierare il Grande Fratello Vip, C’è Posta Per Te e Le Iene e di non fuggire dalla settimana sanremese (come invece è accaduto ...

Attenzione, però, adesso potrebbe cambiare tutto. Stando a quanto circola in rete in queste ore, sembra proprio che Mediaset non abbiamo intenzione di arrendersi a priori quest’anno. Non sembra voler ...I programmi di punta di Canale 5 e Italia 1 non si fermeranno per la settimana del Festival: la decisione di Piersilvio Berlusconi minaccia la kermesse.